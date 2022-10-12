Gara'da 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güvenlik güçleri, teröristlere darbe indirmeye devam ediyor.

Bölücü terör örgütü mensuplarını inlerinde leş eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başarılı bir operasyona daha imza attı.

2 terörist öldürüldü

Haber bu kez Irak'ın kuzeyinden bildirildi.

PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara’da 2 terörist etkisiz hale getirildi.

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz"

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz."