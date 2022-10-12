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Gara'da 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 12.10.2022 - 11:02
- Güncelleme : 12.10.2022 - 11:27
Güvenlik güçleri, teröristlere darbe indirmeye devam ediyor.
Bölücü terör örgütü mensuplarını inlerinde leş eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başarılı bir operasyona daha imza attı.
2 terörist öldürüldü
Haber bu kez Irak'ın kuzeyinden bildirildi.
PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara’da 2 terörist etkisiz hale getirildi.
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz"
Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz."