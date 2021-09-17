Gara'da düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde yuvalanmış terör unsurları ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yürüttüğü başarılı operasyonlar ile teröristlerin inlerine giriyor.

Yapılan kara ve hava operasyonları ile bölgede teröre geçit verilmiyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Gara’da bir hava harekatı icra edildiğini duyurdu.

Operasyon sonucu 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB PAYLAŞIMI

Terör ile mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğini vurgulayan MSB, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!"

Gara'da 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

