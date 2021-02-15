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    Gara'da şehit düşen Aydın Köse, Adıyaman'da defnediliyor

    Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen Adıyamanlı Aydın Köse’nin cenazesinin defin işlemi bugün gerçekleşiyor.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 11:31
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    Gara'da şehit düşen Aydın Köse, Adıyaman'da defnediliyor

    Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde mağarada cansız bedenlerine ulaşılan 13 şehitten birisi olan Adıyamanlı Aydın Köse (34), Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ köyüne getirildi. Şehidin cenazesinde Kürtçe ağıtlar yükseldi.

    BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

    Malatya Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi önce ki gün yapılan şehidin cenazesi Kahta ilçe merkezindeki baba ocağına getirildikten sonra Kahta Devlet Hastanesi'nde morga konuldu.

    Gara da şehit düşen Aydın Köse, Adıyaman da defnediliyor #1

    Gara'da şehit düşen Aydın Köse, Adıyaman'da defnediliyor ViDEO

    CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

    Cenaze morgdan alınarak önce baba ocağına ardından Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ Köyü Camii’ne tören için getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve protokol üyeleri katıldı.

    Gara da şehit düşen Aydın Köse, Adıyaman da defnediliyor #2

    PKK'YA TEPKİLER YÜKSELDİ

    Törende cenazeye katılanlar terör örgütü PKK'ya tepki gösteren sloganlar atarken, şehidin yakınlarından ise Kürtçe feryatlar yükseldi.

    Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığındaki şehitliğe defnedilecek. Hamdi ve Medine çiftinin 6 çocuğundan birisi olan Aydın Köse’nin bekar olduğu öğrenildi.

    Gara da şehit düşen Aydın Köse, Adıyaman da defnediliyor #3

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