Gazete satışları bitiyor mu? Tasarruf genelgesi Resmi Gazete'de...

Resmi Gazete'de yayınlanan tasarruf kararlarından sonra vatandaşlar, "Kağıt gazete satışları bitiyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, gazete satışlarıyla ilgili son durum ne? İşte ayrıntılar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kamu kurumlarına yönelik tasarruf tedbirleri kapsamında, gazete satışlarının sona erip ermeyeceği gündeme geldi.

Basılı gazete alan ve okuyan vatandaşlar, bu konuda yayınlanan kararı merak ediyor.

Peki, gazete satışları bitiyor mu? Tasarruf genelgesinde hangi karar yayınlandı? İşte ayrıntılar..

GAZETE SATIŞLARI BİTİYOR MU?

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan alanlara abone olunmayacak.

İdare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik, rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bunların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacak.