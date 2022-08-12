Yurt dışına kaçan FETÖ'cü Cevheri Güven tarafından gazeteciliği nedeniyle örgüt üyelerine linç ettirilmek istenen Cüneyt Özdemir, aklını ve kalbini satmışların kendisini anlayamayacağını söyledi.

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra birçok FETÖ'cü terörist yurt dışına kaçtı.

Bu isimlerden biri de FETÖ'nün medya yapılanması içerisinde olan Cevheri Güven'di.

Sosyal medyada FETÖ'cü saldırısı

2016 yılında yurt dışına kaçan FETÖ'cü Cevheri Güven, internet ortamında yaptığı son yayınlardan birinde Cüneyt Özdemir'in gazeteciliğini eleştirdi ve örgüt üyelerine linç ettirmeye çalıştı.

Cüneyt Özdemir'in kariyerinde hiçbir başarıya imza atmadığını her şeyi Mehmet Ali Birand'ın yaptığını söyleyen Cevheri Güven, tüm sosyal medya hesaplarından Cüneyt Özdemir'i hedef gösterdi.

Okkalı cevap

Cüneyt Özdemir, Cevheri Güven'in sözlerine çok sert sözlerle cevap verdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, FETÖ'cülerin hedefi oldu VİDEO

"Kıbrıs savaşına katılmış Ahmet Özdemir'in oğluyum"

YouTube hesabında yaptığı canlı yayında konuşan Cüneyt Özdemir, "Kıbrıs savaşına bizzat cephede katılmış gazi Ahmet Özdemir'in oğluyum. Ve ağzında altın kaşıkla doğdum. Çünkü bizim babamız Atatürkçü, Müslüman, namazında niyazında bir insan olarak bizleri bu ülkeye bağımsız, özgür bireyler olarak yetiştirdi.

"Biz mahrem abilere elden ele teslim edilmedik"

Bize de bunu öğretti. Vicdan sahibi olmayı öğretti. Şimdi bunu anlatamazsın bunlara. Kalbini, aklını satmış emanet vermiş, robota dönüşmüş insanlar bunu altın kaşık olarak görecektir. Biz mahrem abilere elden ele ele teslim edilmedik.

"Bu ülkeye karşı çıkmadık"

Bu ülkeye karşı çıkmadık. Değil bu ülkeye insanlığın içinde insanlığımızı kaybetmedik. Bu altın kaşık işte. Bunu FETÖ'cünün anlamasına imkan yok."

Deniz Baykal'ın kasedini servis eden FETÖ'cü: Cevheri Güven

Cüneyt Özdemir, bir diğer yayında ise Cevher Güven'in, Deniz Baykal'ın kasedini servis eden isim olduğunu söyledi.

Özdemir, böyle bir kişinin kendisine gazetecilik dersi vermeye kalktığını ifade etti.

FETÖ'cülerin propaganda oyununu bozmuştu

FETÖ'cülerin Cüneyt Özdemir'in gazeteciliğini eleştirmesi ve onu hedef tahtasına yerleştirmesinin asıl sebebi ise başka.

Özdemir, FETÖ'cülerin Mavi Otobüs belgeselini sert bir dille eleştirmişti. O günlerde başlayan sosyal medya linci, Cevheri Güven ile birlikte katlanarak devam etti.