Gaziantep - Erbil uçak seferleri başladı

Erbil'e seferler için Gaziantep Havalimanı’nda etkinlik düzenlendi. Vali Gül, "Hem Irak'ın Gaziantep ile ilişkileri artacak hem de Gaziantep ihracatını daha çok artırmış olacak" dedi.

Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden biri olan Gaziantep’ten, Erbil'e doğrudan seferler başladı.

Irak ile ticari ve insani ilişkilerin daha da artırılması için Erbil’e uçak seferleri uygulamaya konuldu.

İLK YOLCULAR UĞURLANDI

Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen etkinlikle ilk yolcular uğurlandı. Etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahad Majeed, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

"GAZİANTEP'İN IRAK'A İHRACATI ARTACAK"

Programın ardından Erbil-Gaziantep uçak seferleri hakkında bilgiler veren Gaziantep Valisi Davut Gül, "Bu uçuşların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Irak bizim ticari partnerlerimizden en önemlisi. Burada inşallah, iş insanlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmış olacağız.

Direkt seferlerle birlikte hem Irak’ın Gaziantep ile ilişkileri artacak hem de Gaziantep ihracatını daha çok artırmış olacak. İnşallah bundan sonraki süreçte Bağdat’a direkt uçuş seferlerimiz de başlamış olur. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; kazasız, belasız yolculuklar diliyorum." dedi.

"ÇOK İYİ VE OLUMLU BİR ADIM"

Uçak seferlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini söyleyen Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahad Majeed, "Ben öncelikle Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirme açısından çok iyi ve olumlu bir adım atılmış oldu. Gaziantep için çok önemli bir yapıt kazandırıldı ve bu yapıt içinde şükranlarımızı sunuyorum.

"İLERİKİ ZAMANLARDA BAĞDAT'A DİREKT UÇUŞ SEFERLERİ BAŞLAYACAKTIR"

Uçuşlar sayesinde iki ülke arasında çok güzel bağlantılar sağlanacak ve çok büyük ilişkiler kurulacak. İnanıyorum ki ileriki zamanlarda Gaziantep’ten Bağdat’a direkt uçuş seferleri de başlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ne bu konuda önem gösterdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Belediyelerimize de öncelikle kar mücadelesinde yapmış oldukları her şey için teşekkür ederim." diye konuştu.