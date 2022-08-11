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    Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki canlılar buzlu kokteylle serinliyor

    Sıcaklığın 40 dereceyi gördüğü kentte insanlar kadar hayvanlar da etkileniyor. Barınaktaki hayvanların serinlemesi için ise dondurulmuş et ve meyve veriliyor.
    • 11.08.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 10:15
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    Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki canlılar buzlu kokteylle serinliyor

    Gaziantep sıcak havalardan en çok etkilenen illerden biri.

    Kentte 40 dereceyi aşan sıcaklıklar insanları bunaltırken, Türkiye'nin en büyüğü olduğu bilinen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde de durum aynı.

    Sıcak havadan bitkin düşen hayvanlar için serinletici bir çözüm uygulandı.

    Kaplan, aslan ve ayı gibi yabani hayvanların, gölgeliklerin yanı sıra barınaklarındaki havuzlarda bulunması sağlanıyor.

    Hayvanlara serinletici buzlu meyve kokteyli verildi

    Bakıcılar, günün en sıcak saatlerinde de dondurulmuş et ve meyve kokteyli vererek hayvanları serinletmeye çalışıyor.

    Deve ve devekuşları için de tazyikli su kurtarıcı oluyor. Bakıcılar, bu hayvanları sıcaktan korumak için sık sık vücutlarına hortumla su sıkıp, serinletiyor.

    Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki canlılar buzlu kokteylle serinliyor VİDEO

    Gaziantep Hayvanat Bahçesi ndeki canlılar buzlu kokteylle serinliyor #1

    "Hayvanlar genellikle havuzda vakit geçiriyor"

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların genellikle serinleme havuzunda vakit geçirdiğini dile getirdi.

    Bakıcıların özel hazırladığı dondurulmuş et ve buzlu meyve kokteyli ile hayvanların beslendiğini aktaran Özsöyler, "Hayvanlarımız için yazlık barınaklarımızda serinleme havuzları bulunuyor. Aslan, kaplan ve ayılar başta olmak üzere diğer yırtıcı hayvanlar, bu havuzlarda vakit geçirerek serinliyor.

    "Tazyikli suyla serinletiyoruz"

    Ayrıca serinlemeleri için ayılara buzlu meyve kokteyli, aslan ve kaplanlara ise dondurulmuş et veriyoruz. Diğer hayvanlarımızın da tazyikli su ile günün belli saatlerinde serinletiyoruz." dedi.

    Gaziantep Hayvanat Bahçesi ndeki canlılar buzlu kokteylle serinliyor #2

    Gaziantep Hayvanat Bahçesi ndeki canlılar buzlu kokteylle serinliyor #3

    Gaziantep Hayvanat Bahçesi ndeki canlılar buzlu kokteylle serinliyor #4

    Gaziantep Hayvanat Bahçesi ndeki canlılar buzlu kokteylle serinliyor #5

    Gaziantep Hayvanat Bahçesi ndeki canlılar buzlu kokteylle serinliyor #6

    Gaziantep Hayvanat Bahçesi ndeki canlılar buzlu kokteylle serinliyor #7

    Gaziantep Hayvanat Bahçesi ndeki canlılar buzlu kokteylle serinliyor #8

    Gaziantep Hayvanat Bahçesi ndeki canlılar buzlu kokteylle serinliyor #9

    Gaziantep Hayvanat Bahçesi ndeki canlılar buzlu kokteylle serinliyor #10


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