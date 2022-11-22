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    Gaziantep şehidi Hasan Karataş'ın cenaze töreni düzenlendi

    Hain terör örgütü PKK'nın roketli saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Karataş'ın cenaze töreninde ailesi ayakta durmakta zorluk çekti.
    • 22.11.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 11:09
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    Gaziantep şehidi Hasan Karataş'ın cenaze töreni düzenlendi

    Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin Pençe Kılıç Harekatı ile tek tek vuruldu.

    Büyük darbe alan PKK bu kez de güney sınırlarının ötesinden ateşledikleri roketlerle yine sivilleri hedef aldı.

    Gaziantep'in Karkamış ilçesine düşen roketler 22 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu.

    Cenaze töreni düzenlendi

    Terör örgütünün saldırısında şehit düşen Karataş, için bugün memleketinde gözyaşları içerisinde cenaze töreni düzenlendi.

    Karataş'ın tören sonrasında cenazesi toprağa verilirken anne Dilan Karataş, ağıt yakarak ayakta durmakta zorluk çekti.

    Gaziantep şehidi Hasan Karataş'ın cenaze töreni düzenlendi VİDEO

    Gaziantep şehidi Hasan Karataş ın cenaze töreni düzenlendi #1

    Gaziantep şehidi Hasan Karataş ın cenaze töreni düzenlendi #2

    Gaziantep şehidi Hasan Karataş ın cenaze töreni düzenlendi #3

    Gaziantep şehidi Hasan Karataş ın cenaze töreni düzenlendi #4

    Gaziantep şehidi Hasan Karataş ın cenaze töreni düzenlendi #5

    Gaziantep şehidi Hasan Karataş ın cenaze töreni düzenlendi #6

    Gaziantep şehidi Hasan Karataş ın cenaze töreni düzenlendi #7

    Gaziantep şehidi Hasan Karataş ın cenaze töreni düzenlendi #8

    Gaziantep şehidi Hasan Karataş ın cenaze töreni düzenlendi #9


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