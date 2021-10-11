Gaziantep Valiliği: Karkamış'a 3 mühimmat düştü

Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki bölgeden yapılan saldırı sonucunda ölü veya yaralanın olmadığı, bölgelerde küçük çaplı hasar oluştuğu açıklandı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine saat 03.30 sıralarında, teröristler tarafından 5 havan atışı yapıldı.

Yaralanan kimsenin olmadığı saldırıda havan mermisinin isabet ettiği Lojmanlar Mahallesi'ndeki bir evin çatısında hasar oluştu.

"ORTALIK TOZ DUMANDI, ÇOK KORKTUK"

Uyudukları sırada havan mermisinin çatılarına isabet etmesiyle büyük korku yaşadığını anlatan Ali Sırtlan, "Sabaha karşı Suriye’den havan saldırısı yapıldı. İlk olarak benim eve daha sonra da askeri bölgeye düştü. Ortalık toz duman oldu. Hiçbir şey göremiyorduk. Çocuğumu alıp, eşimle birlikte camdan dışarıya çıktık. Polisler ve bomba imha uzmanları geldi. Burada incelemeler yaptılar. Şu an eve giremiyoruz ve olay sırasında büyük korku yaşadık.” dedi.

"3 MÜHİMMAT TESPİT EDİLDİ"

Gaziantep Valiliği, saldırıya ilişkin açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Karkamış ilçesinde 11.10.2021 tarihi saat 03.30 sıralarında patlama sesleri duyulması üzerine yapılan incelemede bölgeye toplamda 3 mühimmat düştüğü tespit edilmiş; birinci mühimmatın Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan park alanında patladığı, ikinci mühimmatın Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan tren garı içerisindeki ağaca çarparak patladığı, üçüncü mühimmatın ise Suriye Cerablus sınırları içerisinde bulunan boş araziye düştüğü ve kısmen patladığı tespit edilmiş ve yerel unsurlarca muhafaza altına alınmıştır.

"CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK"

Patlama gerçekleşen bölgelerin çevresinde küçük çaplı maddi hasar oluştuğu, ölü veya yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tahkikatta mühimmatların gümrüğe yakın bölgede bulunan PYD bölgesinden atılmış olabileceği değerlendirilmekte olup, olayla ilgili araştırmalar devam etmektedir."