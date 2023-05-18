Gaziantep Valisi açıkladı! Kentte hak sahibi depremzedelere konteynerlar teslim edildi Gaziantep Valisi Davut Gül, depremlerinin ardından kentteki evleri yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasar alan hak sahibi tüm depremzedelere konteynerlerinin teslim edildiğini açıkladı.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremler geniş coğrafyada hissedildi.

Yaşanan depremlerin ardından afet bölgesinde devlet millet el ele hareket edildi.

Depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla ilk günlerde kurulan geçici yaşam alanlarının yanı sıra kalıcı konutların da temeli atıldı.

Bu kapsamda depremde büyük yıkım gören yerden biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu.

Bölgede depremin ardından yapımına başlanılan evlerin kısa sürede teslimatı yapıldı.

Öte yandan kentte vatandaşların konteyner şehirler yerleşmesi için devlet tüm imkanlarını seferber ilan ediyor.

Depremzedelere konteynerlar teslim edildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kentteki evleri yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasar alan hak sahibi tüm depremzedelere konteynerlerinin teslim edildiğini bildirdi.

Gül, Nurdağı ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, depremlerin ilk gününden itibaren devletin afetzedelerin yanında olduğunu belirtti.

"Kurulmayan yüzde 1'lik bir kesim var"

Kentte çalışmaların sürdüğünü anlatan Gül, şu şekilde konuştu:

Şu an itibarıyla Gaziantep'in bütün ilçelerinde yıkık, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya orta hasarlı binası olan hak sahibi diyebileceğimiz bütün vatandaşlarımıza konteynerleri teslim ettik.



Konteynerleri teslim edilip kurulmayan yüzde 1'lik bir kesim var. Önümüzdeki hafta içerisinde onlar da tamamlanmış olacak.

"Gaziantep'te 16 bin 500 kalıcı konutun ihalesi yapılmış oldu"

Gül, kentte ticari hayatın canlanması ve kamu hizmetlerinin verilmesiyle ilgili çalışmaların da aksamadan devam ettiğini ifade etti.

Kırsalda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, şehir merkezlerinde ise TOKİ'nin konut yapımını sürdürdüğünü aktaran Gül, şöyle konuştu:

Depremin 16. gününde kalıcı konutların hızla ihalesi yapılmaya başlandı. Şu an itibarıyla Gaziantep'te 16 bin 500 kalıcı konutun ihalesi yapılmış oldu. Bunlar bir yıl içerisinde tamamlanacak.



Aynı şekilde Nurdağı, İslahiye ve Araban'ın yatırımlardan daha fazla yararlanabilmesi için 6. bölge teşvik kapsamına alındı. Bununla birlikte hem Araban'a hem de Nurdağı'na yeni organize sanayi kurulması süreci başladı.



İslahiye'ye mevcut 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kapasitesi üç kat artarak 10 bin dekardan daha büyük bir alan oluşturuldu.

"200 dükkanlık küçük sanayi sitesi ihale edildi"

İslahiye ilçesinde depremlerde hasar gören yerlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapıldığını dile getiren Gül, ilçede sanayinin ihtiyaçlarının da giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Esnaf için projelerin yapıldığını ifade eden Gül, şöyle devam etti:

İlçede küçük sanayi sitesinin ihtiyaçlarını gidermek için 200 dükkanlık küçük sanayi sitesi ihale edildi.



Vatandaşlarımıza dükkanı yıkılan daha önce sanayi sitesinde yeri olup yeni dükkan talep eden, aynı şekilde geçmişte olmayıp şimdi dükkan talep eden vatandaşlarımızı bir yıl içerisinde dükkan sahibi olabilecekleri bir çalışmanın olduğunu söyledik.

Ağır hasarlı binaların enkazları kaldırılıyor

Gül, daha önce yıkık binaların enkazlarının kaldırıldığını belirtti.

Depremden zarar gören yerlerin enkazlarının kaldırılması için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Gül, şunları kaydetti:

Ağır hasarlıların enkazlarının kaldırılması süreci başladı. İnşallah onlar da kalktıktan sonra şehir bu anlamda depremin izlerini biraz daha silmiş olacak. Şu an çalışmalar devam ediyor.



Yaklaşık olarak Nurdağı'nda on farklı ekip çalışıyor. Hedefimiz 45 gün içerisinde enkazların kırsal mahalleler de dahil olmak üzere kaldırılmasıdır.

Koordinatör Valiler katıldı

Toplantıya, İslahiye'de Koordinatör Vali olarak görev yapan Kastamonu Valisi Avni Çakır, Nurdağı'nda Koordinatör Vali olarak görev yapan Ahmet Ümit ile kaymakamlar da katıldı.