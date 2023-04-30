Gaziantep'de depremzedelerin buruk sevinci Depremzede vatandaşlar yeni yapılan akıllı köy evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşarken bir yandan da aile fertlerinin acısını çekiyor.

İHA

6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde evleri yıkılan depremzede vatandaşlar için köy evleri 35 gün gibi kısa bir sürede teslim edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teslim ettiği akıllı köy evlerine yerleşen vatandaşlar, yeni yuvalarına yerleşmenin sevincini yaşarken bir yandan da kaybettikleri aile fertlerinin üzüntüsünü yaşıyorlar.

Köy evine kavuşan ve depremde 21 aile ferdini kaybeden Koç ailesi buruk bir mutluluk yaşıyor.

"Ailemizden 21 kişiyi kaybettik"

Depremde ailesinden 21 kişiyi kaybeden İsmail Koç, “6 Şubattaki depremde köydeki evimizde yakalandık. Evimiz yıkıldı enkaz altında kaldık. 3 saat sonra bizi çıkarttılar. Nurdağı’ndaki evimize gittik ailemin oturduğu eve gittik evimiz yerle bir olmuştu. Aile apartmanıydı çocuklarımızı kaybettik. Ailemizden 21 kişiyi kaybettik. 4 çocuğum, 4 torunum, gelinlerim hepsini kaybettim. Bize dünyayı da versen mutlu olamayız ama hayat devam ediyor. Evimizi kısa sürede teslim ettiler Allah Cumhurbaşkanımızdan devletimizden razı olsun. Ev çok güzel çok güzel yapılmış ancak bu kadar güzel olur. her şeyi içinde verdiler” dedi.

"Evlerin bu kadar çabuk verilmesini beklemiyorduk"

Çok kısa sürede evlerinin teslim edildiğini vurgulayan Hacer Koç, “Çok kötü bir durumdu. Allah kimseye yaşatmasın. Çocuklarımızı kaybettik. Ailede kaybımız çok. Yeni evimiz çok güzel eşyalarıyla birlikte verdiler. Bu kadar çabuk beklemiyorduk. Acımız büyük çok mutlu olamıyoruz. Ama gene de evlerin kısa sürede verilmesine sevindik. Allah devletimizden, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun” diye konuştu.