Gaziantep'te 2 pitbullun saldırdığı Asiye taburcu oldu

Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavisi tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden öğle saatlerinde taburcu edildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralandı.

İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Aralık 2021 tarihinde saldırıya uğrayan Asiye Ateş'in tedavisini, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi.

KALÇA VE SIRTINDAN DOKU NAKLEDİLDİ

Küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten 25 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne getirilerek tedavisine başlandı.

1 gün sonra ise Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye'ye kalça ve sırtından doku nakledildi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, 2 gün sonra uyandırılıp, 29 Aralık'ta normal servise alındı.

SİNİRLERİYLE İLGİLİ OPERASYONLAR YAPILDI

14 Ocak’ta Asiye’ye kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonlar da yapıldı.

Küçük Asiye’nin 26 Ocak’ta işitme kaybına yönelik kulağına da operasyon gerçekleştirildi.

Tedavisi tamamlanan Asiye, bugün taburcu edildi.

TABURCU OLDU

Annesi Zeynep Ataş'in kucağında hafif ticari araca binen Asiye Ateş’in keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Baba Hüseyin Ateş, “Çok iyiyiz Allah’a şükür olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Şu anda Allah’a şükür durumu çok iyi. 1.5 ay sonra geri geleceğiz.” dedi.

Yakınlarının aracıyla küçük Asiye ailesiyle havalimanına hareket etti.

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