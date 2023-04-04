Gaziantep'te bir başka Ramazan 11 ayın sultanı Ramazan Gaziantep’te bir başka geçiyor. Büyükler çarşıyı geziyor, söyleşileri dinliyor; küçükler hem eğleniyor hem öğreniyor.

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Ramazan ayının 2. haftasını geride bırakırken Güneydoğu’nun gazi şehri Gaziantep’te etkinlikler bitmiyor.

Her akşam Masal Parkı’nda iftardan hemen önce başlayan etkinlikler gece yarısına kadar devam ediyor.

Sunuculuğunu Orhan Karaağaç, Yusuf Muratoğulları ve Mehmet Rutkay Açıkgöz’ün yaptığı ve birbirinden değerli konukları ile Ramazan söyleşileri gerçekleştiriliyor.

Bazı söyleşilere Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katılıyor.

Ramazan konumuzu 'çocuk' olarak belirledik

Belediye Başkanı Şahin, "Bir yandan depremden etkilenen vatandaşlarımızın, yavrularımızın maddi kayıplarını telafi etmeye çalışırken, diğer yandan manevi yaraları sarmak için Ramazan ayını bir vesile bilip, eski ramazanlarımızın tüm güzelliklerini masal parkın içinde yaşatıyoruz. Büyük afet sonrası depremzede kardeşlerimize bir nebze olsun moral olmak için, bu sene ramazan sokağımızı çadır kentin yanı başına Masal Parkı'na kurduk. Etkinliklerimizi ramazan sokağında yanı sıra İslahiye ve Nurdağı konteyner kentlerde de sürdürmekteyiz. Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek ayımızı bu sene depremde hayatını kaybeden ve yetim-öksüz kalan çocuklarımıza atfederek, ramazan konumuzu ‘Çocuk’ olarak belirledik. Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığımızın koordinesinde gerçekleştirilen organizasyonla iftardan sahura kadar sürekli etkinlikler yapıyoruz.

"Sinema, tiyatro, astronomi keşfi ve oyun çadırlarının da yer aldığı çadırlarla Ramazan sokağımızı canlı tutuyoruz"

Birbirinden değerli konuklarımızın katılımı ile her gün 3 ayrı söyleşi programımız ulusal televizyonlarda yayınlanıyor. Gasmek hocaları ve kursiyerlerinin desteğiyle açtığımız stantlarda vatandaşlarımıza bakır işlemeyi, yemeni dikmeyi, ebru yapmayı, hat çizmeyi ücretsiz olarak öğretiyoruz. Sinema, tiyatro, astronomi keşfi ve oyun çadırlarının da yer aldığı çadırlarla Ramazan sokağımızı canlı tutuyoruz. Deprem bölgesi olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ramazan sokağını kurmaktaki tek amacımız depremin hırpaladığı ruhumuza şefkatle dokunabilmek ve mübarek ramazan ayının manevi iklimini yaşatmaya çalışarak, bu bölgede yaşayan halkın zihin ve ruh sağlığını bir nebze olsun iyileştirmektir.”

Bir çocuğun gülümsemesini görünce bütün yorgunluklarının bir anda yok olduğunu ifade eden Şahin, "Ramazan ayı, iftar sofralarında depremzede kardeşlerimize yer açmaya, öksüz, dul ve yetim kalanları sevindirmeye güzel bir vesile olacak.” dedi.

"En büyük derdimiz gönülleri imar edebilmek"

Şahin ayrıca “En büyük derdimiz gönülleri imar edebilmek. Elbette yapılar yeniden inşa edilecek ve depremde maddi zarara uğramış herkesin yaraları muhakkak tüm imkanlarla sonuna kadar sarılacak nitekim devletimiz ve milletimiz çok büyük bir kardeşlik örneği sergiledi. Ancak bizce bundan daha önemli bir şey varsa o da mahzun gönüllere, Ramazan-ı Şerifi vesile bilerek su serpebilmek. Yunus Emre diyor ya Dostun evi gönüllerdir, Gönüller yapmaya geldim. İşte tam da bu bilinçle kurduğumuz Ramazan Sokağımızda gönüller yapmak için Ramazan-ı Şerif ve on bir ay boyunca, manevi yaralar sarılana kadar vatandaşlarımızın yanındayız.” dedi.

Sinema, tiyatro oyunları sergileniyor, Ramazan ayının olmazsa olmazı Hacivat Karagöz ve kum sanatı gösterileri izleniyor.

"Bu programlar en çok çocuklarımız için iyi oluyor"

Hacivat ve Karagöz gösterilerini izlemeye ailesi ile gelen Ayşe Yılmaz, “Ramazan böyle birlikte, geleneklerimizi yaşatınca çok daha güzel.” dedi.

İftarını ramazan sokağında açan Ömer Tunç ise “Depremden etkilenen illerden biri olduk. Hepimiz çok korktuk. Çok üzüldük. Özellikle çocuklarımız. Ama bugün görüyorsunuz hepsinin yüzü bir nebze olsun gülüyor. Bu programlar en çok çocuklarımız için iyi oluyor.” dedi.

Ayrıca ziyaretçiler tasavvuf müziği ile huzurlu anlar buluyor.

Medeniyet şehri Gaziantep’te kurulan Ramazan Sokağında, her yaştan çocuklar için de ayrı ayrı etkinliklerin yapıldığı büyük bir alan oluşturuldu. Gönüllerince eğlenen çocuklar aynı zamanda öğreniyor da. Hat, ebru sanatının nasıl yapıldığını deneyimleyen çocuklar bakır da işliyor, zeka oyunları da oynuyor.