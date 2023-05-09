Gaziantep'te CHP'li ve İyi Partililerden AK Parti standına silahlı saldırı Seçim çalışmaları sırasında AK Parti standına taş ve sopalarla saldıran CHP ve İyi Partili isimlerin arasında, CHP meclis üyesi Ersin Tatar da yer aldı. Silahıyla ateş açan Tatar, gözaltına alındı.

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Türkiye'nin dört bir yanında heyecan ve büyük bir coşku yaşanıyor.

Adayların da sahaya inerek mitingler düzenlemesiyle, seçmenlerin sandıktaki kararı kesinleşiyor.

Bu süreçte parti stantları da çalışmalarını sürdürüyor.

CHP ve İyi Parti cephesinden AK Parti standına saldırı

Hareketli günler yaşanırken, bu heyecana gölge düşürmek isteyenler bir kez daha devreye girdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silah sesleri yükseldi.

CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları ve meclis üyeleri, İP Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte kentteki Sanko Park Meydanı'nda stant açan AK Parti Gaziantep Gençlik Kollarını hedef aldı.

Yaşanan arbedede, taşların ve sopaların havada uçuştuğu görüldü.

Silahlı saldırı gerçekleştirdi

Bu sırada kalabalığın içine giren CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar ise silahıyla ateş açtı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan Atar'ın dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Saldırgan, Ekrem İmamoğlu ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Son 1 haftayı 7/24 çalışıp sizi o sandıklara gömeceğiz." notunu düştü.

Olayda 4 AK Partili gencin yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Atar'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.