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Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

DEAŞ’A üye olma ve terörizme finansal destek suçlamasıyla tutuklanan M.A.’nın cep telefonu incelemelerinde tespit edilen 6 kişi daha, yapılan operasyonla yakalandı.