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    Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

    DEAŞ’A üye olma ve terörizme finansal destek suçlamasıyla tutuklanan M.A.’nın cep telefonu incelemelerinde tespit edilen 6 kişi daha, yapılan operasyonla yakalandı.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 12:03
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    Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

    Gaziantep’te, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı' suçundan tutuklanan M.A. isimli şahsın cep telefonu incelemesini tamamladı.

    ‘DEAŞ’LI ESİR KADINLARA’ YARDIM GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

    İncelemede, mesajlaşma uygulamasında, Suriye'de PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki kampta sözde esir tutulan DEAŞ'lı kadınlara yardım amacıyla para talebinde bulunulduğu ve yapılan yardımlara ait görüntüler olduğu belirlendi.

    Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı VİDEO

    GAZİANTEP’TE OLDUKLARI BELİRLENDİ

    Grup üyeleri arasında bulunan 6 kişinin Gaziantep'te olduğunu saptayan polis, yakalanmaları için çalışma başlattı.

    DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

    Çalışmasını tamamlayan polis, savcılık kararıyla düzenlediği eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.

    Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı #1

    Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı #2

    Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı #3

    Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı #4

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