Gaziantep'te depremden etkilenen bölgeler yeni sanayi alanlarına kavuşuyor Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yeni yapılacak olan sanayi için planlanan araziler, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile belirlendi.

İHA Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında yaraların sarılması yönündeki çalışmalar devam ediyor. Son olarak Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye ilçeleri, "Olağanüstü Hal Çerçevesindeki Sanayi İşyerlerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi" gereğince yeni sanayi alanlarına kavuşuyor. Kentin üretim sahası genişleyecek Böylelikle sanayicilerin uğradığı zararı giderilerek kentin üretim sahası da genişleyecek. Bakan Varank incelemelerde bulundu Geçtiğimiz günlerden Gaziantep’e bir dizi programlar dolayısıyla gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yeni ‘Sanayi Alanı’ olarak belirlenen bölgeleri ziyaret edip, incelemelerde bulundu.