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    Gaziantep'te ışık donanımıyla süslenen kamyon trafikten men edildi

    Görüntüsüyle şaşırtan kamyon sürücüsüne para cezası kesilirken, araç ise trafikten men edildi.
    • İHA
    • 26.12.2020 - 11:07
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    Gaziantep'te ışık donanımıyla süslenen kamyon trafikten men edildi

    Gaziantep’te polis ekipleri yaptığı denetimde durdurulan bir kamyonda, farklı renklerde yanıp sönen bir ışık donanımına sahip kamyonun seyir halinde olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

    KAMYONU IŞIKLA SÜSLEDİLER

    Durdurulan aracın ön kısmında, benzerine pavyon ve gece kulüpleri gibi ortamlarda rastlanılan bir ışık sistemi kurulduğu görüldü.

    TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

    Ekipler trafik kanun ve mevzuatına aykırı şekilde ışık donanımı kullandığı tespit edilen aracın sürücüsüne para cezası keserken kamyonu ise trafikten men etti.


    Pavyon gibi kamyon -1

    Pavyon gibi kamyon -2

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