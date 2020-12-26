Gaziantep'te ışık donanımıyla süslenen kamyon trafikten men edildi

Görüntüsüyle şaşırtan kamyon sürücüsüne para cezası kesilirken, araç ise trafikten men edildi.

Gaziantep’te polis ekipleri yaptığı denetimde durdurulan bir kamyonda, farklı renklerde yanıp sönen bir ışık donanımına sahip kamyonun seyir halinde olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

KAMYONU IŞIKLA SÜSLEDİLER

Durdurulan aracın ön kısmında, benzerine pavyon ve gece kulüpleri gibi ortamlarda rastlanılan bir ışık sistemi kurulduğu görüldü.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ekipler trafik kanun ve mevzuatına aykırı şekilde ışık donanımı kullandığı tespit edilen aracın sürücüsüne para cezası keserken kamyonu ise trafikten men etti.







