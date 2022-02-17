Euro
15.46
-0.13%
Dolar
13.58
-0.10%
Altın
828.74
1.25%
Borsa
2010
-1.54%
Bitcoin
572.406
-3.80%
BTXN Coin
38.14
3.50%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Gaziantep'te PKK operasyonu: 4 tutuklama

    Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 20:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te PKK operasyonu: 4 tutuklama

    Gaziantep'te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat günü, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü öncesi, olası eylemlerin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

    Polis ekiplerinin çalışmasında, terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 8 şüpheli tespit edildi.

    8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Kimlikleri belirlenen 7'si Suriye uyruklu 8 şüpheli, özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla adreslerinde gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheliler, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gaziantepte PKKya operasyonda 4 tutuklama -1


    Gaziantepte PKKya operasyonda 4 tutuklama -2

    Gaziantepte PKKya operasyonda 4 tutuklama -3

    Gaziantepte PKKya operasyonda 4 tutuklama -4


    İlginizi Çekebilir

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    6 muhalefet partisinin 28 Şubat'ta yapacağı açıklamanın ayrıntıları
    Gündem

    6 muhalefet partisinin 28 Şubat'ta yapacağı açıklamanın ayrıntıları

    Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a mama sürprizi
    Magazin

    Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a mama sürprizi

    Görüş Bildir