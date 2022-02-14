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- Gaziantep'te PKK/YPG’ye operasyon: 8 gözaltı
Gaziantep'te PKK/YPG’ye operasyon: 8 gözaltı
Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.
- AA
- 14.02.2022 - 09:15
- Güncelleme : 14.02.2022 - 09:34
Gaziantep’te, terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si Suriye uyruklu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.