Euro
15.34
0.01%
Dolar
13.51
0.05%
Altın
805.65
-0.31%
Borsa
2020
-1.54%
Bitcoin
574.355
-0.81%
BTXN Coin
37.84
1.17%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Gaziantep'te PKK/YPG’ye operasyon: 8 gözaltı

    Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 14.02.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te PKK/YPG’ye operasyon: 8 gözaltı

    Gaziantep’te, terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si Suriye uyruklu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.

    Gaziantep te PKK/YPG’ye operasyon: 8 gözaltı #1


    Görüş Bildir