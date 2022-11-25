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    Gaziantep'te terör operasyonu: 9 gözaltı

    Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • 25.11.2022 - 09:28
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    Gaziantep'te terör operasyonu: 9 gözaltı

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü yönelik operasyonların düğmesine bastı.

    PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

    9 şüpheli yakalandı

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

    İşlem başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, yakalanan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Gaziantep te terör operasyonu: 9 gözaltı #1

    Gaziantep te terör operasyonu: 9 gözaltı #2

    Gaziantep te terör operasyonu: 9 gözaltı #3

    Gaziantep te terör operasyonu: 9 gözaltı #4


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