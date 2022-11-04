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    Gaziantep'te terör propagandası yapan terörist tutuklandı

    Sosyal medya hesabı üzerinden propaganda yapan 2 DEAŞ destekçisi yakalandı. 1 şüpheli tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • 04.11.2022 - 09:27
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    Gaziantep'te terör propagandası yapan terörist tutuklandı

    Terörle mücadele kapsamında, sınır içi ve sınır dışı operasyonlar sürüyor.

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı.

    Propaganda yapan 2 kişi yakalandı

    Yapılan operasyon ile sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.

    1'i tutuklu diğeri serbest

    Yakalanan şüpheliler, yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilerce sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Gaziantep te terör propagandası yapan terörist tutuklandı #1

    Gaziantep te terör propagandası yapan terörist tutuklandı #2

    Gaziantep te terör propagandası yapan terörist tutuklandı #3


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