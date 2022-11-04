Gaziantep'te terör propagandası yapan terörist tutuklandı

Sosyal medya hesabı üzerinden propaganda yapan 2 DEAŞ destekçisi yakalandı. 1 şüpheli tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle mücadele kapsamında, sınır içi ve sınır dışı operasyonlar sürüyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı.

Propaganda yapan 2 kişi yakalandı

Yapılan operasyon ile sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.

1'i tutuklu diğeri serbest

Yakalanan şüpheliler, yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilerce sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.