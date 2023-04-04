Gaziantep’teki Abdal aşiretinden 500 kişi CHP’den istifa etti Seçimlere kısa bir süre kala Gaziantep'teki Abdal aşireti üyesi 500 kişi, CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Aşiret, seçimde 40 ilde kendilerinin 132 bağımsız milletvekili adayını destekleyeceklerini açıkladı.

İHA

Seçimlere kısa bir süre kala Gaziantep'teki Abdal aşireti üyesi 500 kişi CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Abdal aşireti üyeleri, kent merkezindeki Balıklı Meydanı’nda yaptıkları basın açıklamasında CHP’den yaklaşık 500 üyenin istifa ettiğini ve 40 ilden bağımsız milletvekili adayı çıkarma kararı aldıklarını duyurdu.

"Bazı partiler bizim toplantılarımıza geldiler ve aşiretimizi rencide ettiler"

Grup adına açıklama yapan Mahmut Karalar şu şekilde konuştu:

Abdal halkı ve aşiretlerimiz olarak buradayız ve varlığımızı beyan ettik. Ne yazık ki bizler bu toplumda yok görüldük. Bazı siyasi partiler bizim toplantılarımıza geldiler ve aşiretimizi rencide ettiler. Bizleri burada yok gördüler. Bizler sanki bu ülkenin yaşayan devletin ölü çocukları gibiyiz. Burada ki amaç aşiretlerimizin çoğu Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlı. Şu an 500’ün üzerinde kişi CHP'den istifa edip kendi partimiz olan Doğuş Partisi'ne katıldı. Aşiretimize bağlı 40 ilde 132 milletvekili adayı çıkartma kararı aldık. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ya da diğer Cumhurbaşkanı adaylarına oy kullanılmayacak. Bizler hep seçen insan olduk, seçilen olmadık.

İbo Aşireti Başkanı Abuzer Çınar, "Aşiret olarak bizler bütün partilerden desteğimizi çektik. Sadece Doğuş Partisine katılıyoruz." dedi.

"Partimiz Doğuş Partisi'ne desteklerimizi veriyoruz"

81 İl Davulcular ve Aşiretler Dernek Başkan Yardımcısı Neşet Çağlar ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: