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    Gaziantep'teki evde EYP bulundu

    Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evlerinde el yapımı patlayıcı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 21.12.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 16:12
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    Gaziantep'teki evde EYP bulundu

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

    Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

    2 kişi gözaltında

    Olayla ilgili çok sayıda suç kayıtları bulunan T.K. ve A.Z. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Gaziantep teki evde EYP bulundu #1

    Gaziantep teki evde EYP bulundu #2


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