Gaziantep'teki evde EYP bulundu

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evlerinde el yapımı patlayıcı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

2 kişi gözaltında

Olayla ilgili çok sayıda suç kayıtları bulunan T.K. ve A.Z. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.



