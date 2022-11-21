Gaziantep’teki saldırıda hayatını kaybeden çocuk, CHP’li vekilin yeğeni çıktı

Suriye’den atılan havanlar, Gaziantep’in Karkamış ilçesine düştü. Hain saldırıda 3 can yitip, gitti. Hayatını kaybedenlerden birinin CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine yeniden havan saldırısı düzenlendi.

Havanların bazıları, yerleşimin olduğu alanlara düştü.

3 kişi can verdi

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan havanlar, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Hain saldırıda biri öğretmen, biri çocuk olmak üzere 3 kişi can verdi.

CHP’li vekil: Yüreğimiz yanıyor, teröre lanet olsun

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, Twitter'dan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Polat, saldırıda ölen öğrencinin yeğeni Hasan Karataş olduğunu söyledi.

Milletvekili Polat paylaşımında, “Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun.” ifadelerini kullandı.