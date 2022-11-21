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    Gaziantep’teki saldırıda hayatını kaybeden çocuk, CHP’li vekilin yeğeni çıktı

    Suriye’den atılan havanlar, Gaziantep’in Karkamış ilçesine düştü. Hain saldırıda 3 can yitip, gitti. Hayatını kaybedenlerden birinin CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın yeğeni olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 16:37
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    Gaziantep’teki saldırıda hayatını kaybeden çocuk, CHP’li vekilin yeğeni çıktı

    Gaziantep'in Karkamış ilçesine yeniden havan saldırısı düzenlendi.

    Havanların bazıları, yerleşimin olduğu alanlara düştü.

    3 kişi can verdi

    Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan havanlar, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

    Hain saldırıda biri öğretmen, biri çocuk olmak üzere 3 kişi can verdi.

    CHP’li vekil: Yüreğimiz yanıyor, teröre lanet olsun

    Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, Twitter'dan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

    Polat, saldırıda ölen öğrencinin yeğeni Hasan Karataş olduğunu söyledi.

    Milletvekili Polat paylaşımında, “Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun.” ifadelerini kullandı.

    Gaziantep’teki saldırıda hayatını kaybeden çocuk, CHP’li vekilin yeğeni çıktı #1


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