Gaziantep'te 74 ton bozulmuş kaçak ürün yakalandı! 4 kişiye gözaltı Ekipleri düzenlediği operasyonda 74 ton 254 kilo bozulmuş gıda ile 11 bin 980 litre bozulmuş içecek ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

İHA

Fahiş ürünlere denetim sürüyor.

Ekipler satıcıların ürün stoklamasının önüne geçmek için çalışmalarını devam ettiriyor.

Bir diğer yandan da denetimleri devam eden bir çalışma ise tarihi geçen ürünlerin satışına.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda yeni bir operasyonun düğmesine bastı.

Operasyon düzenlendi

Ekipler, 4 ikamet, 2 iş yeri ve 1 depoya yönelik gümrük kaçağı gıda, içecek ve sigara operasyonu yaptı.

74 ton 254 kilo bozulmuş gıda

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 74 ton 254 kilo bozulmuş gıda, 11 bin 980 litre bozulmuş içecek, 100 bin 993 adet gümrük kaçağı sigara, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 86 adet fişek ele geçirildi.

4 kişiye gözaltı

Yapılan operasyon kapsamında olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.