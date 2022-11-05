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Gaziray ücretsiz mi, ne kadar ücret ödenecek?

Gaziray ücretsiz mi, ne kadar ücret ödenecek?

Gaziantep İstasyon Meydanı'nda 70 fabrikanın toplu açılış törenini yaptı ve Gaziray ile ilgili de bir müjde verdi. Peki, Gaziray ücretsiz mi, ne kadar ücret ödenecek?