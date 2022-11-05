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    Gaziray ücretsiz mi, ne kadar ücret ödenecek?

    Gaziantep İstasyon Meydanı'nda 70 fabrikanın toplu açılış törenini yaptı ve Gaziray ile ilgili de bir müjde verdi. Peki, Gaziray ücretsiz mi, ne kadar ücret ödenecek?
    • 05.11.2022 - 18:22
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    Gaziray ücretsiz mi, ne kadar ücret ödenecek?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

    Açılış töreninde büyük müjdeler veren Erdoğan, Gaziray hakkında da konuştu.

    Bunun üzerine," Gaziray ücretsiz mi, ne kadar ücret ödenecek?" sorusu gündem oldu.

    Peki, Gaziray ücretsiz mi, ne kadar ücret ödenecek? İşte yanıtı...

    Gaziray ücretsiz mi, ne kadar ücret ödenecek?

    Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anteplilere müjdeli bir haber verdi.

    Gaziray ücretsiz mi, ne kadar ücret ödenecek? #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan banliyö hattı olan Gaziray'ın yılbaşına kadar ücretsiz olacağını söyledi.

    Yılbaşından sonra ücret tarifesi belirlenecek ve vatandaşlara duyurusu yapılacak.


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