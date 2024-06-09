Gazze katliamcılarından Eliran Mizrahi intihar etti İsrail medyası, Eliran Mizrahi adlı askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki çatışmalardan döndükten sonra yaşadığı ağır depresyon nedeniyle kendisini öldürdüğünü bildirdi.

ensonhaber.com

İsrail, Gazze'de masum sivilleri 7 Ekim'den bu yana katlediyor.

Yaşanan soykırımda bugüne kadar binlerce sivil hayatını kaybetti. Binlerce insan yurtlarını terk etmek zorunda kaldı.

Savaş hukukuna aykırı hareket eden İsrail, son olarak Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenledikleri saldırıda 210 sivili öldürdü, 400 kişiden fazla sivili yaraladı.

İsrailli askerler yapılan saldırılar sonrasında vicdansız paylaşımlarıyla sosyal medyanın dikkatini çekiyorlardı.

Katliamcı asker depresyona girip intihar etti

Onlardan biri de Eliran Mizrahi isimli İsrail askeriydi. Mizrahi Gazze'de işlediği savaş suçlarını sosyal medya hesabından keyifle paylaşıyordu.

İsrail medyası, Eliran Mizrahi adlı askerin Gazze Şeridi'ndeki çatışmalardan döndükten sonra yaşadığı ağır depresyon nedeniyle kendisini öldürdüğünü bildirdi.