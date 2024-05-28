Gazze'de eczacı kardeşler ilaçlarını pazarda satıyor İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik insani yardımları kısıtlamasının ardından yerlerinden edilen eczacı kardeşler, yanlarına aldıkları ilaçları pazar tezgahında satmak zorunda kaldı.

AA

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik aylardır süren saldırıları devam ediyor.

Tüm uluslararası uyarıları hiçe sayan İsrail, her geçen gün saldırılarının şiddetini artırıyor.

Son olarak Refah'ta güvenli olarak adlandırılan bölgeyi ateşe veren İsrail, çadırlarda kalan yüzlerce Filistinliyi katletti.

Kısıtlamalar sağlık sektörünü etkiledi

İsrail'in Gazze'ye yönelik karadan ve havadan düzenlediği saldırılar ile ilaç ve tıbbi malzemelerin girişine de izin vermemesi en çok sağlık sektörünü etkiledi.

Eczacı kardeşler ilaçlarını pazarda satıyor

İsrail ordusunun Refah'a yönelik başlattığı operasyonun ardından bölgeden çıkarak Han Yunus kentine sığınan Filistinli eczacı kardeşler İmad ve İyad Jaber, eczanelerinden alabildikleri ilaçları pazar tezgahında satarak hastalara ulaştırmaya çalışıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)