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Gazze'de katliam devam ediyor: Can kaybı 36 bin 96'ya ulaştı

Gazze'de katliam devam ediyor: Can kaybı 36 bin 96'ya ulaştı İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana tam abluka altına aldığı Gazze'de can kaybı 36 bin 96'ya ulaşırken, yaralananların sayısı ise 81 bin 136'ya yükseldi.