Gazze’de son 24 saatte 95 can kaybı İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 36 bin 379’a yükseldi.

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İHA

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları 239. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail askerleri son 24 saatte sivillere 5 saldırı gerçekleştirdi.

24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti

Gerçekleştirilen bu saldırılarda 95 kişi hayatını kaybederken, 350 kişi de yaralandı.

Toplam can kaybı 36 bin 379

Saldırıların başladığı 7 Ekimden bu yana toplam can kaybı 36 bin 379’a, yaralananların sayısı ise 82 bin 407’ye yükseldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)