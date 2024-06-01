İHA
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları 239. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail askerleri son 24 saatte sivillere 5 saldırı gerçekleştirdi.
24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti
Gerçekleştirilen bu saldırılarda 95 kişi hayatını kaybederken, 350 kişi de yaralandı.
Toplam can kaybı 36 bin 379
Saldırıların başladığı 7 Ekimden bu yana toplam can kaybı 36 bin 379’a, yaralananların sayısı ise 82 bin 407’ye yükseldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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