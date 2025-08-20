Gazze'de yaralılar çadırlarda tedavi ediliyor

İsrail, Gazze'de masumları öldürüyor.
Gazze'ye bomba yağdıran ve altyapıyı hedef alan İsrail, yardım girişlerine de izin vermiyor.
Yaralananların başka bölgelerde tedavi edilmemesine de izin vermeyen İsrail yüzünden, hastanelerin kapasitesi dolmuş durumda...
ÇADIRLARDA TEDAVİ
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi’nin avlusuna kurulan sahra çadırlarında yaklaşık bin yaralı tedavi ediliyor.
HASTANE KAPASİTESİNİ DOLDURDU
Yalnızca 340 hasta kapasitesine sahip hastane, son günlerde yardım merkezlerine yönelik saldırılarda yaralanan sivillerin artması nedeniyle tamamen doldu.
YARALILAR YERLERDE YATIYOR
Yer kalmayan hastanede yaralılar çadırlarda ve açık alanda tedavi edilmeye çalışılıyor.
Çoğu yerde yatmak zorunda kalan yaralılar, ilaç ve gıda yetersizliği nedeniyle zor koşullarda hayatta kalmaya çalışırken, sağlık ekipleri sınırlı imkanlarla müdahale etmeyi sürdürüyor.