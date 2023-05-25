Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Sarı, partisinden istifa etti Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Kütahyalı esnaf Mehmet Sarı, görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti.

AA

Türkiye, 28 Mayıs'ta sandığa gidiyor...

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur öncesi Gelecek Partisi'nde kurucular kurulu ve üst yönetim kurulu üyelerinin istifaları devam ediyor.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Kütahyalı esnaf Mehmet Sarı, görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti.

"Ahmet Davutoğlu kapalı kapılar ardında kararlar aldı"

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, tabandan tavana örgütlenme iddiasıyla demokratik esaslardan asla ödün vermeyeceğinin garantisi olduğunu her fırsatta dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, CHP ve türevleriyle yaptığı ittifakı hiçbir şekilde istişare etmediğini, kapalı kapılar ardında kararlar alınarak lider sultası oluşturulduğunu belirtti.

"Milletimiz bu çapsız ve ruhsuz siyasete sandıkta gerekli cevabı vermiştir"

Gelecek Partisi'nin küresel güçlerin oyuncağı haline geldiğini iddia eden Sarı, şunları kaydetti:

Milletle yürümek dururken, çıkar uğruna PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle bile yürümeyi tercih eden Gelecek Partisi, anarşi ve kaostan başka bir yöntemi olmayan gizli küresel güçlerin oyuncağı olmuştur. AK Parti iktidarı dönemlerinin milli, manevi ve maddi bütün kazanımlarını yok etmeye gizli ant içmiş kesimlere hoş görünme kaygısı, bu toprakların ruhunu mihmandar ettiğini iddia eden Gelecek Partisi yönetimi için çok hazin bir çelişkidir. Zaten milletimiz de bu çapsız ve ruhsuz siyasete sandıkta gerekli cevabı vermiştir. 'AK Partiyi böleceğim' vaadiyle CHP'den epeyce vekil çalma başarısı belki birilerini tatmin edebilir lakin ilkeli ve ahlaklı bir siyasete yakışmayacak tutumdur. Ve böyle kirli hesaplar yapanlar siyasetten silinmeye mahkumdur.

"Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ediyorum"

"Erdoğan'da bulamadığınız ne vardı da Kılıçdaroğlu'nda onu buldunuz?" ifadesini kullanan Sarı, açıklamasını şöyle noktaladı: