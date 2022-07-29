Gelecek Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına ittifakta kimsenin karşı çıkmayacağını belirtti.

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylığını açıkladı.

Millet İttifakı'nda ise adaylık bilmecesi sürüyor.

Bir yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı CHP'liler tarafından sürekli dillendirilirken, diğer ittifak ortaklarından da bu yönde açıklamalar geliyor.

Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Tele1'de Umut Yertutan'ın sorularını yanıtladı.

"Kılıçdaroğlu, tüm toplum tarafından biliniyor"

Üstün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline ilişkin, CHP liderinin emeklerinin 'tüm toplum tarafından bilindiğini' söyledi.

Üstün, “Özellikle Ankara, İstanbul seçimleri, İyi Parti’nin seçimlere girmesinden biliyoruz. Şu andaki diyalogları ile ilgili de biliyoruz. Çıkıp 28 Şubat ile sıkıntılar varken özeleştiride bulunması kıymetli değil mi?” dedi.

"Kimse karşı çıkmaz"

Üstün, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelen altı muhalefet partisinin kararı ile Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda 'kimsenin bir itirazı olmayacağını' söyledi.

Üstün, “Ortak aday olarak verilirse asla kimse karşı çıkmaz. Masada hiçbir problem olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.