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    Gelir vergisi beyanında son gün ne zaman 2022?

    İş yeri ve konutlarını kiraya verenlerin her yıl düzenli olarak verdikleri kira gelirine ilişkin, "Gelir vergisi beyanında son ne zaman 2022?" sorusu gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 14:39
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    Gelir vergisi beyanında son gün ne zaman 2022?

    İş yeri veya konutu olanların her yıl düzenli olarak verdikleri bir kira beyannamesi olması gerekiyor.

    Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; geçen yıl elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret geliri, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı ve arızi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor.

    Bu beyannameyi vermek ve gününü kaçırmak istemeyenler, "Gelir vergisi beyanında son ne zaman 2022?" sorusunu internette araştırmaya başladı.

    Vatandaşlar hem son günü hem de bu beyannamenin nasıl verildiğine dair detaylara hakim olmak istiyor.

    Peki, Gelir vergisi beyanında son ne zaman 2022? İşte yanıtı...

    GELİR VERGİSİ BEYANINDA SON GÜN

    Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geçen yıl elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret geliri, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı ve arızi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi 31 Mart Perşembe günü sona erecek.

    Gelir vergisi beyanında son gün ne zaman 2022? #1

    Gelir vergisi beyanında, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderiyor.

    Hazır Beyan Sistemi'ne "www.gib.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor. Söz konusu beyannameyi verme süresi bugün doluyor.


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