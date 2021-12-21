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Gelir Vergisi Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Gelir Vergisi Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.