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- Gelir Vergisi Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Gelir Vergisi Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
- DHA
- 21.12.2021 - 00:25
- Güncelleme : 21.12.2021 - 00:29
Teklifle; tüm çalışanlar asgari ücret kadar gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olacak.
Cumhurbaşkanı’na kurumların, 2021 Mali Yılı Bütçe fazlasını kullanma yetkisi veriliyor.
AYRINTILAR GELİYOR..