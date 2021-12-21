Euro
15.1543
-0.04%
Dolar
13.422
-0.11%
Altın
777.71
0.63%
Borsa
2.056
-1.35%
Bitcoin
681.287
-14.86%
BTXN Coin
39.51
1.22%
5ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 5 C

    Gelir Vergisi Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

    Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 00:25
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 00:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelir Vergisi Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

    Teklifle; tüm çalışanlar asgari ücret kadar gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olacak.

    Cumhurbaşkanı’na kurumların, 2021 Mali Yılı Bütçe fazlasını kullanma yetkisi veriliyor.

    AYRINTILAR GELİYOR..

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir