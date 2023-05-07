Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzmir Su Ürünleri Hali'ni gezdi

AA
Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentteki seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Bakan Kasapoğlu, İzmir Su Ürünleri Hali'ni ziyaret ederek buradan balık satın aldı.
Balıkçı esnafının sorunlarını dinledi
Buca ilçesindeki su ürünleri haline giden Kasapoğlu, İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği (İBİAD) Başkanı Mehmet Şahin Çakan tarafından karşılandı.
Kasapoğlu, iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti, deniz ürünleri hakkında bilgiler alarak iş yeri sahiplerinin sorunlarını dinledi.
Kasapoğlu'nun İzmir'deki temasları
Bakan Kasapoğlu, daha sonra İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği ofisini ziyaret etti.
Kasapoğlu'nun ziyaretine, AK Parti İzmir milletvekilleri ve adayları Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mahmut Atilla Kaya da katıldı.
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