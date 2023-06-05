Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak görevine başladı

ensonhaber.com

Türkiye Yüzyılı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenini gerçekleştirmesinin ardından, yeni kabineyi de açıkladı.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan görevi devralan Bak, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletirken, Kasapoğlu'na da teşekkür etti.

Bak, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Yüzyılı kabinesinde şahsımı Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevlendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.



5 yıl boyunca Türk sporuna ve gençliğine önemli hizmetlerde bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bakanımıza teşekkür ediyorum.



Hedefimiz yüksek, yolumuz uzun, vazifemiz çetin...



Türkiye'nin en büyük gücü ve enerjisi olan gençlerle Türkiye'nin aydınlık istikbalini birlikte kuracağız. Türk sporunda ulaşılan başarı çıtasını güç ve gönül birliğiyle çok daha yükseklere taşıyacağız.



Bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve aziz milletimizi mahcup etmeyeceğiz.



Gençler; Gençlik ve Spor Bakanlığı dün olduğu gibi bugün de sizindir. Varlığınız ve desteğiniz en büyük gücümüzdür.



Türkiye Yüzyılı başlıyor...



Bismillah...