Genco Erkal'dan Vehbi Koç ödül töreninde 14 Mayıs mesajı Muhalefete yakınlığı ile tanınan Genco Erkal, kendisine verilen 22. Vehbi Koç Ödülü için yaptığı teşekkür konuşmasında "Tek dileğim, 15 Mayıs'ta karabasandan kurtulmak" dedi.

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22. Vehbi Koç Ödülleri sahiplerini buluyor.

Kültür alanındaki ödülün sahibi bu yıl tiyatrocu Genco Erkal oldu.

Ödül takdimi için Kuruçeşme Divan'da tören düzenlendi.

Davete sanat, iş ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ödülün sahibi olarak kürsüye çıkan ve muhalefete yakınlığı ile tanınan Erkal, Vehbi Koç Vakfı'na teşekkür etti.

"Tek dileğim, 15 Mayıs'ta karabasandan kurtulmak"

Erkal sahnede siyasi mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

Önümüzeki seçimleri işaret eden Erkal, "Tek dileğim, 15 Mayıs'ta, 21 yıldır üzerimize çöken bu karabasandan kurtulmak ve aydınlık bir ülkeye ulaşmaktır" dedi.

Genco Erkal daha sonra partneri ile oyunundan bir bölümü seslendirdi.

Canlandırmada yer alan "Ne zaman emretmeyecek kimse kimseye... Ne zaman aç kalmayacak kimse... Ne zaman korkmayacak kimse kimseden?" sözlerinden sonra "14 Mayıs" diye bağırması salondakilerden büyük alkış aldı.