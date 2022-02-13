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    Gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı Resmi Gazete'de

    Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 01:10
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    Gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda KDV indirimi kararını açıklamıştı.

    YÜZDE 8 OLAN KDV, YÜZDE 1'E İNDİ

    Temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı Resmi Gazete de #1


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