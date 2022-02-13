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- Gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı Resmi Gazete'de
Gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı Resmi Gazete'de
Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
- İHA
- 13.02.2022 - 01:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda KDV indirimi kararını açıklamıştı.
YÜZDE 8 OLAN KDV, YÜZDE 1'E İNDİ
Temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.