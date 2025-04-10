Gıdada taklit tağşiş listesi güncellendi

DHA

Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünlere yer veriliyor.

45 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye 42 yeni ürün daha eklendi.

Listede, beyaz peynirden kremaya, kasap köfteden üzüm pekmezine birçok ürün yer aldı.

SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Listeye 6’sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 42 yeni ürün daha eklendi.

Listeye göre, denetimler sonucu Kırıkkale merkezde faaliyet gösteren bir kasapta satışa sunulan köfteden alınan numunelerde sakatat tespit edildi.

ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ YAPILAN 13 FİRMANIN ÜRÜNLERİNE TOHUM YAĞLARI KARIŞTIRILDI

Bunun yanı sıra zeytinyağı üretimi yapılan 13 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde üretim yapan bir firmanın tatlı toz bibere domates karıştırdığı da belirlendi.