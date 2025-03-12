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Gıdada taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucuk ve salamda kanatlı eti

Gıdada taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucuk ve salamda kanatlı eti Bakanlık taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelledi. Güncellenen son listeye göre; sucuk ve salamda kanatlı eti, peynir ve zeytinyağında da hileler tespit edildi.