Giresun'da yaşanan garip kazanın şoförü konuştu

Giresun'un merkez ilçesine bağlı Gazi Caddesi'nde dün akşam saatlerinde tuhaf bir 'kaza', güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaşanan olayda, bir yayanın otomobile çarpıp ardından kendini asfalta attı.

Çevredeki vatandaşlar ve aracın şoförü seferber olup yaşlı adama yardım etmeye çalıştı.

Olayın ardınan açıklamalarda bulunan otomobil sahibi Levent Erener, karşıdan karşıya geçtiğini zannettiği yayaya eliyle "geç" işareti yaptığını belirterek şu sözleri kaydetti:

"Ama adamın kafası ne demişse kaputun üstüne yaslandı. Ben de rahatsızlandı zannettim, hani kalbi, sarası var diye. Düşünce, aşağı inince alkollü olduğunu anladım. Zaten polis memurları da beni gönderdiler, kendileri ambulans çağırdılar."

Giresun'da yayanın çarptığı otomobilin sürücüsü olayı anlattı

"Alkol kokusunu alınca anladım"

Erener, yaşanan olay karşısında şaşkınlık içinde olduğunu belirterek, "Arabanın içinden korna çaldım da senaryo farklı çıktı. Rahatsızlığı var zannettim de alkol kokusunu alınca anladım neyin ne olduğunu." ifadelerini kullandı.

"Türkiye çapında yankı bulacağını hiç hesaba katmadım"

AA'dan edinilen bilgilere göre; sosyal medyada gündem olan videoları sabah gördüğünü söyleyen Erener, "Şaşırdım. Hani bu kadar küçük bir olayın bu kadar Türkiye çapında yankı bulacağını hiç hesaba katmadım." dedi.