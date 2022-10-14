Giresun'daki yaşlı adam, kendisini duran aracın üzerine attı

Giresun'daki yaşlı adam, kendisini duran aracın üzerine attı

Gazi Caddesi üzerinde ilerlerken karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adamı gören sürücü durdu. Yaşlı adamın duran aracın üzerine atladığı anlar anbean kameraya yansıdı.

Giresun'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Gazi Caddesi üzerinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi.

Dün akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüyen yaşlı adam, karşıdan karşıya geçmek istedi.

Kendini, aracın üzerine attı

Bu sırada yaşlı adam, kendisini görünce duran aracın üzerine atladı.

Çevredeki vatandaşları şaşkına çeviren olayda, araç kaputunun üzerinde bir süre duran yaşlı adam, ardından da kendisini yere attı.

O anlar kamerada

Yaşanan ilginç anlar, cadde kameraları tarafından anbean kayda alındı.

Giresun'daki yaşlı adam, kendisini duran aracın üzerine attı ViDEO