Girit Adası'nda mülteci teknesi battı

Türk arama kurtarma sahasındaki teknede bulunan 45 Suriyeli mülteciden 36'sı kurtarıldı. Kayıp mülteciler için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Girit Adası'nın güneydoğusunda 45 Suriyeli mülteciyi taşıyan tekne battı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, dün saat 21.10'da Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen ihbarda, söz konusu saha içinde bir teknenin battığını açıkladı.

36 MÜLTECİ KURTARILDI

Olay yerindeki Türk sahipli ticaret gemisinin yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, 12-15 metre boylarında teknenin İtalya'ya gitmek için seyir yaptığı sırada yakıtının bittiği ve ağır hava şartları nedeniyle battığı bilgisine ulaşıldı. 31 mülteci bölgedeki Türk sahipli gemi tarafından, 5 kişi de Yunanistan'a ait helikopterce kurtarılırken, diğer kazazedeleri arama kurtarma faaliyetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı''na bağlı 2 fırkateyn, 1 deniz karakol uçağı ve 4 ticaret gemisiyle devam ediyor.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaşanan olay için Gelibolu ve Gökova fırkateynleri yönlendirilirken, Gelibolu fırkateyni öncülüğünde, olay koordinatı merkez olmak üzere 20 NM yarı çapı alanda arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor.