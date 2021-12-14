Gizemli tweetler çözüldü! Bekir Pakdemirli amacını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından günlerdir merak uyandıran paylaşımlar yapıyordu. Pakdemirli, "Nesli Tükenen Türler Projesi"nin detaylarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, sosyal medya hesabından 1 gün arayla yaptığı 3 paylaşım merak uyandırdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından dün yaptığı son paylaşımda, ”Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00’da” ifadelerini kullanmıştı.

Milyonlarca vatandaş tweetleri takip ederken, Bekir Pakdemirli ne açıklayacak sorusu merak konusu oldu.

Bakan Pakdemirli, yaptığı paylaşımların nedenini duyurdu.

"NESLİ TÜKENEN CANLILARA DİKKAT ÇEKMEK"

Pakdemirli konuyla ilgil açıklamasında, "Sosyal medyada, nesli tükenen tüm canlılara dikkat çekmek, çevreyi ve doğal ekosistemi daha güçlü korumak adına bir farkındalık oluşturmak istedik ve bunda da başarılı olduk" diye konuştu.

Pakdemirli, bütün Avrupa kıtasında yaklaşık 12 bin bitki türünün bulunmasına karşın, yaklaşık 4 bininin Türkiye’nin coğrafyasına has olduğunu belirterek, “Avrupa kıtası ile aynı sayıda bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Anadolu; 150 memeli ve 130 sürüngen türü ile 490 kuş türünün görüldüğü bir coğrafya” dedi.

Pakdemirli, konuşmasında, “Birinci önceliğiniz, nesli tehlike altında olan türleri bulmak ve koruma altına almaktır. Evlatlarımıza eksiksiz bir doğa teslim etmek için dağ-tepe demeden gece-gündüz demeden çalışın. Ben daima sizlerin yanındayım, yanında olmaya da devam edeceğim” şeklinde konuştu.

BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN PAYLAŞIMLARI

Bakan Pakdemirli, üç farklı paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nesli tükendi deniliyordu..."

"Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı."

"Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00’da…"