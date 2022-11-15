Göç İdaresi Başkanlığı'ndan göçmenlerin İstanbul'da sokağa salındığı iddiasına açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, 'Tırlarla Türkiye'ye gelen yüzlerce kaçak göçmen Gaziosmanpaşa'da sokağa salındı' iddiasıyla ilgili "Görüntüler 2 ay öncesine aittir" denildi.

Göç İdaresi Başkanlığı sosyal medyada yer alan 'Tırlarla gelen yüzlerce kaçak göçmen sokağa salındı' görüntülerinin paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da 13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısının ardından sosyal medya hesaplarından ve basın-yayın kuruluşu görünümlü sitelerden dezenformasyona başvurularak, gündemi saptıracak yalan haberlerin aceleyle yayılmak istendiği belirtildi.

"Yeniymiş gibi sorumsuzca yeniden dolaşıma sokulduğu görülmektedir"

Başkanlık açıklamasında şunları ifade etti:

"Terör saldırısının öncesi ve sonrasına ilişkin süreçler netlik kazanıp sorumlular ortaya çıktıkça, kamuoyunda infial uyandırmak ve gündemi değiştirmek üzere yurt içi ve yurt dışındaki sosyal medya hesapları ve yalanın arkasına sığınan siber alan işbirlikçileri tarafından, 'Tırlarla Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da sokağa salındığı' iddiasını içeren eski paylaşımların sanki yeniymiş gibi sorumsuzca yeniden dolaşıma sokulduğu görülmektedir. Mevzubahis görüntülerin iki ay öncesine ait olduğu açık kaynaklardan bilinmektedir.

"Görüntülerdeki göçmenler sını rdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği duyurulmuştur"

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nin internet sitesinden (https://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi-2022-70) 26 Eylül 2022 tarihinde yapılan basın açıklamasında, görüntülerde yer alan düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da yakalandığı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği duyurulmuştur."

"Türkiye'nin önünü kesmek istediklerinin farkındayız"

Hain saldırının ardından söz konusu görüntülerin yeniden dolaşıma alınmasının amacı ve niyetinin kamuoyunun takdirine bırakıldığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Bununla birlikte terör saldırısı sonrasındaki süreçlerde uluslararası yayın kuruluşlarıyla beraber siber alan işbirlikçileri tarafından da kamuoyuna Türkiye'ye ilişkin dezenformasyon ve yalan içerikler üretilerek, ülkemize zarar vermek için ortak noktada buluştukları anlaşılmaktadır. Göç İdaresi Başkanlığı olarak Göç Yönetimi'ni her geçen gün daha iyi bir şekilde, dünyaya örnek teşkil edecek bir motivasyonla yerine getirmeye çalışırken, bir taraftan da ülkemize karşı birleşen kötü niyetli kesimlerin göç olgusunu ve göç yönetimini söylem merkezlerine taşıyarak her alanda olduğu gibi göç yönetiminde de Türkiye'nin önünü kesmek istediklerinin farkındayız. Ülke olarak derin bir üzüntü yaşadığımız bu günlerde provokatif paylaşım ve haber yapanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağının bilinmesini isteriz."