Göç İdaresi işe alıyor! 2022 Göç İdaresi Başkanlığı 60 işçi alımı başvurusu ve şartları

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç idaresi Başkanlığı 60 kamu personel alımı için iş ilanı yayınladı. Peki Göç İdaresi iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı bünyesine istihdam edilmek üzere 60 personel alımına ilişkin ilanı yayımladı.

Göç İdaresi'nde çalışmak üzere İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek.

En az ilkokul mezunu olmak şartıyla adaylar temizlik görevlisi olarak alınacak. Ankara, Edirne, Kayseri, Kırklareli, Muğla ve Van olmak üzere 6 şehirde alım yapılıyor.

Bu kapsamda, işçi kadrolarına başvuracak olan adaylar, başvuru detaylarını ve şartlarını araştırıyor.

Peki Göç İdaresi iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Göç İdaresi temizlik personeli alımı ve detaylar...

Göç İdaresi 60 personel alımı başvurusu ne zaman?

Başvurular İŞKUR'un internet sitesinden 23 - 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Göç İdaresi işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 06 Haziran 2022 tarihinde saat 10:30'da Göç İdaresi Başkanlığı Şehit Kadir Kırbaç KonferansSalonunda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Belirlenen adaylar Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek.

Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacak.

Başvuru şartları 2022

Türkiye Vatandaşı sayılması.

Sınav tarihi gününden 18 yaşından reşit olunması gerekmektedir.

Emniyet bünyesinde adli sicil arşivi kaydı bulunmaması veya silinmemiş olunması.

Bakanlıklarca memuriyet hakkına elverişli olunması,

Görevini engel teşvik edici sağlık sorunları bulunmaması veya daha önceden herhangi bir ameliyat olunmaması.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik alınmıyor olması.

Minimum ilköğretim en fazla lise mezunu olunması.

30 Yaşını tamamlamamış olunması.

Personel adayların 24 saat vardiyalı çalışma esasına göre çalışması.

Askerlik ödevini fiilen tamamlamış olunması gerekmektedir.

İllere göre kadro dağılımı

ANKARA: Temizlik Görevlisi - 8 sürekli işçi

EDİRNE: Temizlik Görevlisi - 12 sürekli işçi

KAYSERİ: Temizlik Görevlisi - 6 sürekli işçi

KIRKLARELİ: Temizlik Görevlisi - 18 sürekli işçi

MUĞLA: Temizlik Görevlisi - 5 sürekli işçi

VAN: Temizlik Görevlisi - 11 sürekli işçi.