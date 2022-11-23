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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Fırtına ve yağışın neden olduğu trafik aksaklığı deniz ulaşımını da vurdu. GESTAŞ firması, Gökçeada-Kabatepe seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
- 23.11.2022 - 15:01
- Güncelleme : 23.11.2022 - 15:49
Olumsuz hava koşulları kara ve deniz ulaşımını etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
İptal olan seferler
Buna göre; Gökçeada'dan Kabatepe'ye bugün saat 13.00, 18.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 ve 20.00 seferleri iptal oldu.
Yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında karşılıklı olarak saat 19.00 ve 21.00'de sefer yapılacağı belirtildi.