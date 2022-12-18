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    Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal

    Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, olumsuz hava şartları nedeniyle, 2 gün feribot seferi yapılamayacak.
    • 18.12.2022 - 14:53
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    Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, bir duyuru yaptı.

    Firma, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    2 gün feribot seferi yapılamayacak

    DHA'nın haberine göre; buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında pazartesi ve salı günü planlanan seferler yapılmayacak.

    Gökçeada ve Bozcaada ya feribot seferleri iptal #1

    Gökçeada ve Bozcaada ya feribot seferleri iptal #2

    Gökçeada ve Bozcaada ya feribot seferleri iptal #3


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