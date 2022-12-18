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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, olumsuz hava şartları nedeniyle, 2 gün feribot seferi yapılamayacak.
- 18.12.2022 - 14:53
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, bir duyuru yaptı.
Firma, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
2 gün feribot seferi yapılamayacak
DHA'nın haberine göre; buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında pazartesi ve salı günü planlanan seferler yapılmayacak.