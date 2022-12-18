Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, olumsuz hava şartları nedeniyle, 2 gün feribot seferi yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, bir duyuru yaptı.

Firma, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

2 gün feribot seferi yapılamayacak

DHA'nın haberine göre; buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında pazartesi ve salı günü planlanan seferler yapılmayacak.









