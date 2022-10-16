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    Gökmen Çiçek: Gençlerimizi zehirlemek isteyenlere göz açtırmayacağız

    Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin, "Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara göz açtırmayacağız" dedi.
    • 16.10.2022 - 04:53
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    Gökmen Çiçek: Gençlerimizi zehirlemek isteyenlere göz açtırmayacağız

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

    Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 7 kişi tuttukları çeteleler ile yakalanırken, çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

    "Alçaklara göz açtırmayacağız"

    Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, emniyetin düzenlediği operasyonun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kayseri Emniyet’inden zehir tacirlerine bir darbe daha... Emniyetimiz yaptığı operasyonla 7 şahıs çok miktarda uyuşturucu maddesi, hassas terazi ve çetele defterleri ile birlikte yakalanarak göz altına alındı.Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara göz açtırmayacağız." notu yazdı.

    Gökmen Çiçek: Gençlerimizi zehirlemek isteyenlere göz açtırmayacağız #1


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